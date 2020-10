Et maintenant, Charleroi doit "redresser la tête": "Avoir les crocs dimanche"

Les Carolos ont vécu une grosse désillusion jeudi, mais ils vont désormais se tourner vers le championnat et le match de dimanche, à domicile, contre le Standard.

La déception était énorme et légitime dans les rangs carolos, jeudi soir, après la défaite contre le Lech Poznan en Europa League. Mais Karim Belhocine et ses hommes se sont promis de rapidement faire le vide. "La déception va rester quelques heures et c’est normal", commente le coach carolo.

Se concentrer sur le championnat avec l'envie de regoûter à l'Europe.

"Mais on s’est dit qu’il fallait rentrer chez nous, lever la tête, être fiers de notre parcours et revenir vendredi pour nous mettre à fond sur la seule compétition qui nous reste à jouer pour le moment. Dès vendredi, on va se concentrer sur le championnat, avec cette envie d’y regoûter à l'Europe."

Et Steeven Willems partage le sentiment de son coach: place au championnat: "Il y a beaucoup de déception, mais on a un match très important dimanche. Il faut garder la tête haute et aborder ce match dimanche, peut-être pas avec le sourire, mais certainement avec les crocs !"