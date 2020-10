Joakim Maehle pas ravi après son transfert avorté à l'OM

Joakim Maehle aurait dû rejoindre l'Olympique de Marseille, mais le deal n'a pas pu se faire : le Racing Genk a demandé trop d'argent pour son joueur.

Le Racing Genk avait reçu une offre formelle de 10 millions d'euros pour Joakim Maehle (23 ans), mais a demandé à l'OM de revoir son prix : c'était 15 millions pour l'international norvégien, bien plus que ce qui avait été évoqué en début de négociations. Une façon pour le club limbourgeois de bloquer tout transfert de son joueur, ce qui ne ravit visiblement pas celui-ci.

"No words" (pas de mots) : Joakim Maehle ne s'est pas étendu via Twitter, mais ces deux mots suffisent à comprendre son état d'esprit après ce transfert capoté. Espérons pour toutes les parties que la fracture entre Maehle et sa direction ne soit pas trop grande ...