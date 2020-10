Mesut Özil vient au secours de la mascotte d'Arsenal et paiera son salaire !

Pas d'extinction pour le dinosaure de l'Emirates : Gunnersaurus, l'emblématique mascotte d'Arsenal dont le figurant, Jerry Quy, travaille depuis 27 ans au club, va être sauvé par Mesut Özil. Alors que l'homme avait été licencié (et la mascotte supprimée) par le club, Özil s'est porté garant de l'intégralité du salaire de Jerry Quy pour l'année de salaire qui lui reste et aussi longtemps qu'il serait joueur d'Arsenal.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z