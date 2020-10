Neuf nouveaux cas de coronavirus en Premier League

La Premier League a communiqué au sujet des tests effectués et qui ont révélé neuf nouveaux cas de coronavirus.

La Premier League a effectué 1587 tests entre le 28 septembre et le 4 octobre, staffs et joueurs compris, et a déploré neuf tests positifs - soit un de moins que lors de la dernière vague de tests de dépistage. L'identité des 9 personnes n'a pas été révélée, mais West Ham United a officialisé de son côté que son coach David Moyes avait été testé positif.