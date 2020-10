🎥 Sans-faute pour le VAR en Pro League ce week-end

L'Union Belge a décortiqué les trois phases lors desquelles le VAR est intervenu le week-end passé en Pro League. Verdict : un sans-faute.

Deux des phases révisées par le VAR avaient eu lieu lors de STVV - Courtrai : l'expulsion de Faïz Selemani à la 70e pour comportement violent et une faute de main potentielle dans les arrêts de jeu. Dans le premier cas, l'arbitre avait manqué le coup de coude du joueur de Courtrai et a décidé d'exclure Selemani après consultation des images ; dans le second, l'arbitre a été conforté dans sa décision initiale de ne pas siffler faute de main de la part de Trent Sainsbury (Courtrai), sans aller consulter les images.

La troisième phase concerne le but annulé de Francis Amuzu à la 77e minute du topper entre Bruges et le RSCA : Francis Amuzu avait trompé Simon Mignolet, mais Amir Murillo gênait le portier brugeois en position de hors-jeu. Le juge de ligne avait immédiatement annulé le but et la vérification par le VAR conforte l'arbitre dans sa décision.