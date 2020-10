Forfaits, absences confirmées et le cas Mertens: le sélectionneur fait le point avant la Côte d'Ivoire

La rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire sera la troisième de l'année pour les Diables Rouges et, pour la troisième fois, on aura droit à un onze de base inédit.

Roberto Martinez a sélectionné 33 joueurs pour les trois matchs qui attendant ses Diables Rouges en six jours et il fera tourner son effectif. D'autant qu'il a déjà enregistré plusieurs forfaits. Après Koen Casteels, le sélectionneur a confirmé ceux de Hendrik Van Crombrugge, devenu papa ce mercredi, et de Nacer Chadli qui n'est pas encore prêt à jouer.

A côté de ça, reste le cas particulier de Dries Mertens. Coincé avec ses coéquipiers napolitains en Italie. Il ne sera pas là jeudi, mais Roberto Martinez espère le récupérer un peu plus tard durant ce rassemblement. "C'est un problème qui n'a rien à voir avec le foot, c'est en fonction des lois en vigueur dans cette région de l'Italie, mais il y a trois matchs et ce rassemblement sera long, on espère le voir avant la fin. Parce que c'est important d'avoir des contacts directs avec les joueurs, surtout après une longue période ."

Ce sera une sorte de fenêtre sur le futur.

Mais Roberto Martinez a aussi prévu de se priver de plusieurs joueurs qui sont dans le groupe. Thibaut Courtois, Axel Witsel, Toby Alderweireld, Thomas Meunier ou encore Romelu Lukaku, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne ne seront pas de la partie. Sans oublier Eden et Thorgan Hazard, tous les deux blessés et forfaits depuis un moment.

Aux joueurs qui seront impliqués de montrer leur valeur et de faire étalage de leurs qualités. Et Roberto Martinez ne cache pas qu'il attend de voir ça avec impatience. "C'est un match excitant car ce sera une sorte de fenêtre sur le futur", conclut le sélectionneur.