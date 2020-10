Ligue Pro : Peter Croonen et Pierre François restent en poste

Peter Croonen et Pierre François conservent leurs postes de à la Ligue Pro.

En haut d'agenda de l'assemblée générale de la Ligue Pro, les postes de Peter Croonen (Genk) et de Pierre François qui avaient été remis en cause par plusieurs clubs de Pro League, suite à la gestion de la fin de saison dernière et le début de cette saison (sur fond de crise covid).

Finalement, la confiance du conseil a été maintenue : Peter Croonen conserve la présidence, alors qu'aucune décision n'a été prise concernant l'avenir de Pierre François, dont le contrat expire en juin 2021.

Un changement à noter : le président d'OHL Peter Willems rejoint le conseil d'administration de la Ligue Pro, après que Vincent Goemaere (Cercle de Bruges) ait retiré sa candidature.