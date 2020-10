Pourquoi Bubacarr Sanneh et Antonio Milic sont toujours joueurs d'Anderlecht

Peter Verbeke avait pour tâche de dégraisser cet été, mais n'a pas réussi à se débarrasser de Bubacarr Sanneh et Antonio Milic. Pour une raison assez simple ...

Antonio Milic dispose d'un contrat jusqu'en 2022, Sanneh jusqu'en 2023, et tous deux n'allaient pas accepter n'importe quelle destination : "Sanneh et Milic n'ont pas voulu partir parce qu'ils sont très bien payés ici", soupire Verbeke dans un entretien accordé au Nieuwsblad. Le RSCA a donc dû se résoudre à garder ses deux défenseurs centraux excédentaires.

"Et rompre leur contrat coûte aussi de l'argent. Il va donc falloir vivre avec ce déséquilibre dans le groupe. Mais de tels salaires ? Plus jamais. Nous travaillons désormais avec des barèmes et si les joueurs veulent les dépasser, c'est niet".