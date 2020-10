Wijnaldum revient sur son transfert avorté au FC Barcelone

Le nom du milieu de terrain de Liverpool a été cité au FC Barcelone durant ce mercato estival.

Face aux journalistes, en marge du rassemblement de la sélection néerlandaise, Georginio Wijnaldum a mis les points sur les "i" en expliquant que le club de la Catalogne ne s'était pas positionné très clairement pour s'attacher ses services.

"Je pense que ce n'était pas très sérieux. Sinon, vous auriez entendu plus sur le sujet et plus de choses se seraient passées, mais il n'y avait rien de concret." Interrogé sur son avenir avec les Reds, l'ancien joueur de Newcastle a prévenu que sa situation pourrait évoluer "dans les mois à venir."

Apparu à six reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2020-2021, Georginio Wijnaldum est encore lié jusqu'en juin 2021 avec la formation de la Mersey