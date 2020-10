Le Sporting de Charleroi va affronter le STVV en match amical

L'entraînement collectif a repris ce mercredi pour les Zèbres en pleine trêve internationale.

Malgré la trêve internationale, certains clubs continuent de s'entraîner et prévoient même des matchs amicaux pour garder le rythme. Après le Standard mercredi face au RFC Seraing, c'est désormais au tour du Sporting de Charleroi de programmer un amical.

Après avoir repris l'entraînement collectif, les Zèbres affronteront vendredi le STVV à huis clos, rapporte les journaux Sudpresse. Teodorczyk et Saido Berahino ne seront pas la partie. Le premier est toujours à Udinese et le second est convoqué avec l'équipe nationale burundaise.