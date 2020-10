Déception pour Castagne: un joueur d'Everton désigné joueur du mois en Premier League

L'attaquant d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Premier League

L'avant-centre anglais est récompensé pour son début de saison tonitruant, à l'image de Toffees en tête du classement, avec cinq buts en trois matches durant ce premier mois de compétition dont un triplé contre West Bromwich Albion (5-2). Toutes compétitions confondues, le footballeur de 23 ans a marqué neuf buts en six rencontres.

Dominic Calvert-Lewin a été préféré à son coéquipier James Rodriguez et à Patrick Bamford (Leeds United), Timothy Castagne (Leicester City), Harry Kane (Tottenham), Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion), Sadio Mané (Liverpool) et Jamie Vardy (Leicester City).

A great start to the season. Thank you to my team mates and the people that voted 🔥🦋 pic.twitter.com/jZdK8fL1pI