En pleine bourre avec Seraing: "Mais on garde les pieds sur terre!"

C'est la révélation du début de saison en D1B, mais il garde la tête sur les épaules.

19 ans à peine et une efficacité qui fait trembler toutes les défenses de D1B. Arrivé en prêt du FC Metz, George Mikautadze cartonne avec Seraing: il a inscrit la bagatelle de 12 buts en l'espace de six matchs.

En confiance, il espère forcément continuer sur sa lancée. Mais il n'a pas revu ses ambitions personnelles à la hausse. "Je me dis que je vais tout faire pour inscrire un maximum de buts, peu importe le total", explique-t-il dans un entretien accordé au Républicain Lorrain.

"L'objectif? Le maintien"

Et le constat vaut également pour les Métallos, leaders inattendus de D1B après six journées. "C’est vrai qu’on discute un peu entre nous de ce classement et de cette possibilité de viser plus haut. Mais on garde surtout les pieds sur terre. Personne ne s’enflamme. L’objectif n’a pas changé : c’est avant tout le maintien du club en D1B. Même si on a forcément envie d’être ambitieux, c’est normal quand on est compétiteur."