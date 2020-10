🎥 Y avait-il penalty de Meunier sur Henderson ? Les deux hommes en rigolent

Y avait-il penalty de Thomas Meunier sur Jordan Henderson ? Si le latéral du Borussia Dortmund retient bien légèrement le médian de Liverpool, celui-ci semble se laisser tomber un peu facilement. Une chute que Meunier a ensuite mimée auprès de son adversaire à l'issue du match, sans rancune entre les deux hommes qui en riaient clairement.

Et vous, que pensez-vous de cette phase ?

Thomas Meunier doing an impression of Jordan Henderson winning the penalty đŸ€Ł@ThomMills @JHenderson pic.twitter.com/iZL8qjsxar