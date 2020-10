Jan Vertonghen rentre à Benfica!

Le gaucher ne jouera pas non plus mercredi.

Déjà forfait pour les rencontres de jeudi contre la Côte d'Ivoire et de ce dimanche en Angleterre, Jan Vertonghen ne jouera pas non plus, mercredi, en Islande. Le défenseur a pris la direction du Portugal et rejoindra son club pour poursuivre sa rééducation.

"Il ne pouvait pas être fit pour la rencontre de mercredi", précise la Fédération. Ce qui confirme les propos de son coach, Jorge Jesus, qui avant le début de la trêve internationale avait estimé qu'il serait impossible pour le défenseur belge de disputer l'un des trois matchs des Diables Rouges.