Les Espoirs italiens forfait pour cause de Covid, les U20 les remplacent !

L'Italie U21 affronte l'Irlande U21 ce mardi dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Mais la Squadra junior ne pourra pas être alignée : trop de joueurs ont été contrôlés positifs au Covid-19.

La fédération italienne a annoncé ce lundi que c'est l'équipe ... U20 qui serait alignée ce mardi face à la République d'Irlande U21. En cause, une épidémie de coronavirus au sein de l'équipe Espoirs : quatre joueurs en tout ont été testés positifs, et la fédération a décidé de remplacer ses U21 par les U20. L'éventualité avait été envisagée et les U20 se tenaient prêts au centre d'entraînement de Florence.

Quatre joueurs de l'équipe Espoirs seront intégrés exceptionnellement à cette sélection U20 : Sandro Tonali, Patrick Cutrone, Samuele Ricci et Riccardo Sottil. Tous quatre ont été testés négatifs.