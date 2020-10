Des dates de matches modifiées pour aider des clubs engagés en Europe

Les obligations européennes de quatre clubs néerlandais chamboulent un peu les dates et heures des matches de championnat.

L'Ajax, l'AZ, Feyenoord et le PSV ont conjointement demandé à la fédération néerlandaise de modifier les dates et heures des matches de championnat à cause de leur engagement en Ligue des champions et en Europa League.

Cette demande a été introduite afin de préparer au mieux le parcours européen et leur permettrait de ne pas jouer en championnat en même temps. Cette règle s'appliquait déjà de base à l'Ajax, Feyenoord et au PSV avant d'inclure l'AZ.