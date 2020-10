Un jeune joueur du PSG postule pour Les Bleus

A quelques mois de l'Euro, il y a encore de la place à prendre du côté de l'équipe de France.

Bien que cette équipe de France soit vice-championne d'Europe et championne du Monde, aucun joueur ne semble réussir à s'imposer sur le côté droit de la défense des Bleus. Depuis son arrivée au poste de sélectionneur, Didier Deschamps a pourtant tout essayé. Bacary Sagna, Christophe Jallet, Djibril Sidibé, Benjamin Pavard et plus récemment Leo Dubois, ont eu l'occasion de convaincre l'ancien entraineur de l'OM, sans jamais y parvenir. Une situation qui pourrait profiter au défenseur parisien Colin Dagba qui se surprend à rêver d'une première sélection avec la France.

"J'y pense dans un coin de ma tête. Je suis patient mais ça a toujours été un objectif d'aller en équipe de France A. On se dit qu'il y a de l'espace quand on voit que Dubois a eu le Covid et c'est un arrière gauche qui a été appelé. On se dit qu'il y a forcément la place. Je ne vais rien lâcher pour atteindre mon objectif" s'est enthousiasmé l'international espoir au micro de Canal +, après la victoire de la France face à la Slovaquie.