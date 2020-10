Dalic fier malgré la défaite : "On a joué contre une équipe qui vaut 1 milliard d'euros"

La Croatie n'a pas réussi à prendre sa revanche sur l'équipe de France avec une nouvelle défaite (1-2) mercredi en Ligue des Nations.

Malgré la défaite, le sélectionneur croate Zlatko Dalic était fier la performance de ses joueurs sur cette rencontre particulièrement disputée.

"Je félicite les garçons, qui ont tout donné, même si malheureusement nous avons perdu. On les a presque eus ! Mais au final, ils nous marquent un but de plus. On a joué contre une équipe qui vaut 1 milliard d'euros, et qui punit chaque erreur. La Croatie est en train de former une nouvelle équipe, je me prépare pour les qualifications au prochain Mondial et pour l'Euro", a confié Dalic devant les médias.