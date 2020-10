Les jeunes des clubs de Pro League également à l'arrêt jusqu'en novembre

La Pro League a annoncé la suspension des divisions Youth Elite du pays jusqu'au moins le 8 novembre prochain.

La Pro League a annoncé ce jeudi la suspension des compétitions Élite de Pro League jusqu'au 8 novembre inclus en raison de la situation sanitaire et après consultation des coordinateurs de jeunes.

"Une augmentation préoccupante du nombre de contaminations au sein des différentes équipes a conduit le management de la Pro League à prendre cette décision. « Dans ces circonstances, nous estimons qu'il est préférable de suspendre les compétitions pendant un certain temps, afin que nos jeunes joueurs puissent prendre le temps de se rétablir et que de nouvelles contaminations puissent être évitées. Les clubs peuvent continuer à s'entraîner. Nous avons en effet élaboré des protocoles très stricts afin de garantir que les entrainements se déroulent dans les conditions les plus sûres. Toutefois, les matchs de Youth Elite, qui se disputent dans tout le pays, n’auront plus lieu pendant un certain temps".