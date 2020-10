Bonne nouvelle à l'Antwerp lors des nouveaux tests au Covid-19

L'Antwerp a été frappé par le coronavirus lors des semaines précédentes, mais peut souffler.

L'Antwerp peut préparer son match face à Zulte Waregem un peu plus sereinement : après plusieurs cas de coronavirus au sein du groupe et du staff, les tests réalisés cette semaine n'ont révélé aucune nouvelle infection au sein du Great Old. Alexis De Sart, Sander Coopman, Abdoulaye Seck et Jordan Lukaku avaient précédemment été testés positifs et placés en quarantaine, ainsi que sept autres employés du club.

À partir de 7 cas au sein du noyau A, un club peut demander le report de sa rencontre de championnat. Ce devrait être le cas de Waasland-Beveren, qui affronte le KV Ostende ce lundi 19 octobre mais compte 9 cas positifs dans son groupe. L'Antwerp, de son côté, y échappe et peut également prévoir son premier match d'Europa League (en déplacement à Ludogorets) sans penser au pire.