Un partage à l'arrachée pour les U23 de Bruges

Toujours pas de victoire, mais un bon point pour les U23 du Club de Bruges en D1B.

Le Club de Bruges U23 et Deinze lançaient ce vendredi la septième de journée de championnat en D1B. Et si les jeunes Brugeois ont eu les plus belles occasions, ils ont dû attendre les ultimes minutes de jeu pour arracher un partage mérité (1-1).

Il avait d'ailleurs fallu un très beau réflexe de William Dutoit devant Amadou Sagna, au retour des vestiaires, pour empêcher les Brugeois d'ouvrir le score. C'est Seth De Witte qui a inscrit le premier but du match. Mais les jeunes Blauw en Zwart ont du caractère et Ignace Van der Brempt a égalisé dans les arrêts de jeu pour offrir à Bruges sont troisième partage et son troisième point de la saison.

Deinze (10 points) loupe l'occasion de rejoindre Seraing (12 points) en tête du classement.