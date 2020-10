Ecarté des terrains, Massimo Bruno a vibré pour le Sporting de Charleroi

Lourdement touché au genou en fin de saison dernière, Massimo Bruno a assisté à distance à l'excellent début de saison de ses coéquipiers.

Mais ça n'a pas empêché le milieu offensif du Sporting de savourer. "Je me suis mis dans la peau d'un supporter pendant quelques semaines et je vivais ça avec passion. A chaque fois qu'ils gagnaient ça me faisait vraiment plaisir", explique-t-il dans une interview accordée à RCSC TV.

Et si la Coupe d'Europe ne sera pas au menu des Zèbres, l'ancien Mauve est inspiré par ce bon début de saison. "Je pense qu'on méritait vraiment une qualification. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je suis très fier de ce qu'ils font depuis le début et ça me donne un boost. J'ai envie de revenir le plus vite dans cette équipe qui survole le championnat."

Quand? La question reste pour l'instant en suspens. "C'est difficile à dire", confirme Massimo Bruno. "Ça va se faire petit à petit. Je vais pouvoir reprendre les entraînements normalement avec l'équipe et à ce moment-là, on jugera quand je serai prêt pour reprendre des minutes de jeu."