Simon Mignolet au four et au moulin: "Finalement, c'est facile pour les arbitres"

Au bout d'un match riche en rebondissements, le Standard et le Club de Bruges ont partagé les points ce samedi à Sclessin. Simon Mignolet a réagi avec beaucoup de recul.

Simon Mignolet a été l'un des acteurs de la rencontre entre le Standard et Bruges. Hésitant à plusieurs reprises, auteur de plusieurs pertes de balle qui auraient pu coûter très cher, le gardien des Diables Rouges a aussi arrêté un penalty avant d'en encaisser un deuxième en toute fin de match.

"Pour être honnête, nous aurions signé pour un nul avant le match", a avoué Mignolet au micro de Eleven Sports. "Ici au Standard, c'est difficile et ils sont dans une bonne forme. Mais quand tu mènes pendant une bonne partie du match, et que tu encaisses un but dans les arrêts de jeu, cela laisse une impression d'avoir perdu deux points".

Le gardien de but n'a pas pu échapper aux questions à propos des décisions de l'arbitre: "Tout le monde le sait, je suis juste et je ne vais pas commenter les décisions. Je vais juste dire que quand l'arbitre prend une décision, il faut rester calme car il y a le VAR. Mais l'arbitre doit aussi se servir de ses assistants et du VAR avant de prendre une décision. Finalement c'est bien plus facile pour eux maintenant.

Ce nul permet tout de même à Bruges d'occuper la tête du classement avant la rencontre de Charleroi ce dimanche sur la pelouse de Genk.