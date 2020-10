Mené au score, Seraing s'est offert un festival de buts au RWDM, Mikautadze a encore frappé

Ce dimanche après-midi, le RWDM accueillait le RFC Seraing pour le compte de la septième journée de D1B. Et on a eu droit à un festival de buts au Stade Edmond Machtens.

Sixième au classement, le RWDM affrontait le leader de D1B ce dimanche. Par contre, Seraing se déplaçait à Bruxelles sans son staff testé positif au Covid-19. En effet, Emilio Ferrera, Marc Grosjean et Hicham El Alaoui et quatre joueurs sont touchés par le coronavirus.

Les troupes de Laurent Demol débuteront la rencontre pied au plancher afin de bousculer les Sérésiens d'entrée de jeu. Claes et Mpati tenteront leur chance à distance mais ne seront pas assez précis pour inquiéter Dietsch. Néanmoins, les Bruxellois obtiendront un penalty suite à une fautre de Faye sur corner. Et c'est Rommens qui se chargera de le transformer afin de permettre au RWDM de prendre les commandes de la rencontre (19e), 1-0. Trois minutes plus tard, c'est Rocha de la tête qui doublera la mise (22e), 2-0.

Pas abattu pour autant, Seraing réagira et réduira la marque pour les visiteurs via un très beau but de Mikautadze, bien servi par Bernier (25e), 2-1. Le leader actuel de D1B reviendra finalement au score grâce à un but d'Al Badaoui (32e), 2-2. Ce diable de Mikautadze ira de son doublé (son quatorzième but de la saison) avec une très belle frappe limpide permettant à Seraing de mener pour la première fois dans cette rencontre (40e), 2-3. Juste avant la pause, Pierrot ne sera pas loin d'aggraver la mise sur coup de pied arrêté mais sa reprise passera juste à côté du but de Sadin (45e).

Seraing débutera la seconde période de la pire des façons en concédant un penalty et en récoltant un carton rouge. Faye sera expulsé après avoir récolté son deuxième bristol jaune pour avoir fauché Rocha dans la surface. C'est Rommens qui mettra les deux équipes à égalité (50e), 3-3. Les Molenbeekois ne seront pas loin de reprendre le contrôle de la partie mais le tir de Mpati viendra heurter le poteau gauche de Dietsch (56e) avant de voir une frappe puissante de Claes être repoussée par le dernier rempart sérésien (58e). Réduit à 10, Seraing aura plus de mal à se porter vers l'avant mais ne reculera pas pour autant. D'ailleurs, sur un contre après une belle combinaison avec Lahssaini, Bernier fera trembler les filets permettant à Seraing de repasser devant (68e), 3-4.

Le RWDM poussera durant les vingt dernières minutes afin d'arracher le partage. Dietsch effectuera d'ailleurs un très bel arrêt sur une frappe sèche de Ruyssen (86e). Toutefois, Seraing tiendra bon et finira par s'imposer au Stade Edmond Machtens.

Avec cette victoire, Seraing conforte sa place de leader en D1B avec 15 points au compteur.

RWDM : Sadin, Dante (Walbreck 74e), Le Joncour, Rocha, Claes, Boujou, Ruyssen, Mpati, Lavie (Yagan 60e), Terki (Senakuku 79e), Rommens

Seraing : Dietsch, Swers, Faye, Pierrot, Kilota, Al Badaoui (Godart 90e), Bernier (Geye 86e), Lahssaini, Mikautadze, Sabaouni, Boulenger

Cartons jaunes : Faye (17e et 47e), Bernier (32e), Sabaouni (32e), Pierrot (40e), Al Badaoui (45e) ; Terki (51e), Boujou (57e), Dante (62e)