Noa Lang a laissé sa carte de visite

L'ailier hollandais Noa Lang a découvert notre championnat ce samedi et il a plutôt laissé une bonne impression.

Noa Lang n'a eu qu'un gros quart d'heure pour se mettre en évidence sur la magnifique pelouse de Sclessin. Philippe Clement l'a pourtant fait monter a la mi-temps en lieu et place de Emmanuel Dennis, mais en seconde période Bruges n'a fait que défendre pendant la dernière demi-heure.

Pourtant, dès son entrée, le Hollandais s'est mis en évidence et aurait pu et dû mettre le deuxième but de son équipe. Un face à face mal négocié avec Bodart, une frappe sèche de loin captée par le Liégeois et enfin une tête déviée par le gardien des Rouches sur son poteau gauche. De quoi laisser une impression d'entrée.

"Il ne s'est entraîné que quelques jours avec le groupe, il manque encore d'automatismes c'est normal, mais il a fait une bonne rentrée", a déclaré Philippe Clement après la rencontre. L'entraîneur des Gazelles peut être satisfait de ce qu'il a vu de la part de son nouveau poulain.

Au-delà de ses occasions, Noa Lang a démontré aussi une aisance technique, de la vitesse et de la détermination. Au contraire d'un Dennis qui se fait prier pour défendre, Lang a lui mis le bleu de travail pour tenter d'aider son équipe le mieux possible en cette fin de rencontre difficile. Que de qualités qui devraient, s'il poursuit sur sa lancée, lui permettre d'être titulaire assez rapidement.