Samuel Eto'o tacle France Football : "Le manque de respect"

Le Camerounais n'était pas d'accord avec le média français et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Au mois de décembre prochain, France Football désignera en effet le "Ballon d’or Dream Team" et a dévoilé une liste de joueurs présélectionnés pour chaque poste. Et Samuel Eto'o a été classé parmi les ailiers droits ! L’ancien joueur du FC Barcelone et de l'Inter Milan ne digère pas.

"Merci. Mais j’ai joué une ou deux saisons sur la droite (pourtant j’ai 25 ans de carrière comme avant-centre). Le manque de respect. N’importe quoi !", a taclé le Camerounais sur Twitter. On ne peut pas lui donner tort...