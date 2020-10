Stéphane Omeonga : "Le Standard de Liège ne doit pas avoir peur des Rangers"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège croisera le fer avec les Glasgow Rangers lors de la première journée d'Europa League.

Le Liégeois Stéphane Omeonga connait bien le prochain adversaire du Standard qu'il a affronté la saison dernière lors de son prêt du côté de Hibernian. "Les Rangers sont une très bonne équipe avec un jeu très porté vers l'avant. Les Rouches devront se méfier particulièrement d'Alfredo Morelos, le serial buteur de cette équipe. Le Colombien marque chaque week-end depuis déjà quelques saisons, mais il peut parfois pêter des câbles, il a le sang chaud. Puis il y a également Ryan Kent. L’ailier formé à Liverpool est ultra rapide et doit être bien tenu. Enfin, Ianis Hagi qui a peut-être laissé de mauvais souvenirs en Belgique, mais il s'est refait une santé en Scottish Premiership", souligne le joueur formé au matricule 16.

Selon le médian de Pescara, les Rouches ne doivent pas avoir peur. "Le Standard ne doit en aucun cas se sentir inférieur, ni craindre les Rangers. Puis ce n'est pas la mentalité du club ! C'est l'envie de tout donner et la grinta qui règnent à Sclessin. Je me souviens des matchs incroyables disputés par le Standard, l'esprit et le blason n'ont pas changé. Le club est en forme et peut faire mal aux Écossais qui restent tout de même fébriles et peu disciplinés en défense. Et c'est là que des joueurs comme Mehdi Carcela, Selim Amallah et Maxime Lestienne peuvent profiter des espaces et ainsi s'engouffrer dans leurs brèches", ajoute le natif de Rocourt.

Il y aura un certain Steven Gerrard sur le banc adverse. "Depuis qu'il est arrivé, les Rangers sont beaucoup plus forts. En Écosse, on dit que c'est l'année ou jamais pour être champion. Il y a une certaine pression sur leurs épaules car le Celtic vient de remporter neuf titres de suite et que le dernier sacre des Rangers date de 2011, soit quasiment dix ans", a conclu Stéphane Omeonga.