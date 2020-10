Le club d'OHL s'est renforcé cet été: "On nous a proposé des milliers de joueurs"

OHL est une bonne surprise cette saison et le nul obtenu ce week-end sur la pelouse d'Anderlecht vient récompenser le bon début de saison de l'équipe de Marc Brys.

OHL a appris très tard cet été que le club disputerait la saison en D1A, du coup la période de transferts a été plus courte pour eux que pour les autres équipes de l'élite. Le directeur technique, Wim de Corte, a connu des mois particuliers: "En avril, on me proposait 50 joueurs par jour. En mai et en juin, c'était 80, et une fois que nous avons été assuré de disputer la saison en D1A, on m'a proposé des milliers de joueurs par semaine", s'est exprimé De Corte sur le site officiel du club."J'ai dû manquer près de 200 appels par jour, et autant de mails lors des premiers jours du mois d'août.

OHL s'est tout de même renforcé en fin de mercato: "Il arrive parfois que vous faites des mauvais choix, de faire un achat dont vous n'êtes finalement pas content. C'est toujours une question d'équilibre. Dans ces cas-là, il faut être patient et avoir des nerfs d'acier. Il ne faut pas se laisser avoir par les émotions et il faut savoir garder le contrôle de ses émotions. Dans ces cas-là, il y a des réussites comme De Norre ou Tamari".