Philippe Montanier déçu : "Les Rangers méritent leur victoire"

Le Standard de Liège a chuté à Sclessin face aux Rangers (0-2) ce jeudi soir. Les Rouches enregistrent leur deuxième défaite de la saison toutes compétitions confondues.

Après un bon partage contre le Club de Bruges samedi dernier, le Standard a chuté contre les Rangers quatre jours plus tard. Les Rouches ne sont parvenus à être dangereux dans les derniers mètres. "La première mi-temps a été équilibrée, mais il y a ce penalty avec une main involontaire. Après la pause, ce fut plus difficile. Nous ne sommes pas parvenus à élever notre niveau de jeu. Les conditions étaient certes compliquées, mais bon les Rangers méritent leur victoire. Il faut un meilleur niveau de notre part, ce ne fut pas suffisant pour les battre", a lâché Philippe Montanier à l'issue de la rencontre.

Le technicien français était visiblement déçu de la réponse de ses joueurs. "Nous avons un ballon d'égalisation à la fin. Nous sommes à deux mètres et les Rangers plantent de suite après leur deuxième but à 50 mètres...Il règne une grosse frustration car tous les joueurs offensifs étaient là en seconde période. On ne peut pas tout le temps bien défendre, il faut marquer des buts ; le gardien adverse n'a rien eu à faire en deuxième période. Les joueurs n'ont pas joué à leur niveau ce soir. Nous avons perdu une bataille, pas la guerre", a conclu Philippe Montanier.