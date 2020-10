Yves Vanderhaeghe battu par Anderlecht et médusé: "Un zéro pointé à la finition"

Le marquoir était nettement à l'avantage des Mauves à l'issue de la partie et pourtant, le KVK a eu les occasions pour revenir dans le match.

A 0-1 en première période, puis avant le 0-3 en seconde période, les Kerels se sont ménagés de grosses opportunités, vendredi soir, contre Anderlecht. Et pourtant, le KVK a dû attendre le 90e minute de jeu pour trouver l'ouverture.

De quoi faire rager Yves Vanderhaeghe. "A la finition, c'est un zéro pointé", résume le coach courtraisien. "Il a fallu qu'il nous donne un penalty pour qu'on marque enfin. On a joué dans la moitié de terrain du Sporting pendant une grande partie du match, mais on a peut-être eu trop de respect."

Inefficaces devant, trop génreux derrière

Et en plus de manquer d'efficacité en zone de conclusion, les Courtraisiens ont aussi été trop généreux derrière. "Quand on laisse des occasions aussi facilement, ça devient difficile", confirme Yves Vanderhaeghe.

Pourtant, l'ancien Anderlechtois ne broie pas du noir. Il est au contraire satisfait du bilan de ses troupes après dix rencontres. "Nous n'avons pas un gros noyau et nous avons dû faire face à de nombreuses blessures. On peut être satisfait avec 14 points", conclut-il.