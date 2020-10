Kevin Muscat sauve son poste face au Standard : "Soulagé ? Non, je suis particulièrement heureux pour mon équipe"

Le STVV s'est offert le scalp du Standard ce dimanche. Une victoire méritée pour les Canaris, et non des moindres pour l'entraîneur Kevin Muscat. Le travail de l'Australien ne tenait qu'à un fil, mais son équipe a répondu par une grande performance collective.

Après le coup de sifflet final, le coach des Canaris était plus que satisfait. "Un soulagement? Non, c'était une soirée pleine d'émotions", a avoué Kevin Muscat. "Je suis particulièrement heureux pour cette équipe, car je crois en eux ! C'est une victoire bien méritée pour nous, car nous avons fait preuve d'une grande volonté et d'une grande envie. Le fait de fêter cette victoire avec 26 joueurs dans le vestiaire en dit long sur ce groupe. Cela montre l'esprit qui règne dans ce noyau", a précisé le technicien australien.

"De Ridder ? Un impact énorme"

Steve De Ridder, qui est réapparu après une longue blessure à l'épaule, a immédiatement montré sa valeur en inscrivant un but somptueux. "Vous savez que je commente rarement les performances individuelles, mais je ne peux pas ignorer l'influence que Steve a sur notre jeu", a déclaré Muscat. "La façon dont il a dirigé notre équipe, tant sur le terrain qu'en dehors, est fantastique. Qu'il ait également marqué ? Oui, c'est arrivé de manière très inattendue. (rires)".

Dunckens Nazon a également rendu les choses difficiles pour la défense du Standard, et a marqué le premier but. "Nazon vient de très loin. Il a perdu huit à neuf kilos. Il méritait cette chance. Espérons que sa blessure ne sera pas trop grave. Il s'est tordu la cheville, qui était déjà très enflée", a conclu Muscat.