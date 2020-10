Philippe Montanier : "Une déception assez grande"

Ce dimanche, le Standard de Liège s'est incliné à Saint-Trond (2-0) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League. Après sa chute à domicile contre les Rangers (0-2) jeudi en Europa League, le matricule 16 enchaîne une deuxième défaite de suite.

Le Standard de Liège a été fantomatique ce dimanche au Stayen et n'a pas été en mesure de mettre Saint-Trond en danger. Une prestation que n'a pas apprécié Philippe Montanier qui voulait mettre fin à la série de treize ans sans victoire au Stayen. "Une déception assez grande car nous avions des ambitions en venant ici. Nous n'avons rien montré et n'étions pas là. Le niveau technique et l'engagement n'étaient pas suffisants pour faire un résultat à l'extérieur comme nous l'avions fait jusqu'à maintenant. Il y a peu de joueurs qui ont marqué des points ce dimanche", a précisé Philippe Montanier.

C'est vraisemblablement la pire prestation du Standard cette saison jusqu'à maintenant. Après une victoire à Charleroi lors du choc wallon (1-2) et un bon partage contre le Club de Bruges (1-1), les Rouches n'ont pas affiché le même état de forme. "Deux très belles prestations, deux matchs qui sont des références même. Mais cela a peut-être desservi l'équipe au final, il y peut-être un relâchement de notre côté", a précisé le technicien français qui a aussi évoqué la réussite criante des adversaires du club liégeois.

"Il y avait moyen d'égaliser en seconde période puis il y a cette inefficacité défensive qui pèse aussi. Deux occasions en face et ils font mouche à deux reprises. La réussite de l'adversaire, cela arrive fréquemment aussi", a conclu Montanier.