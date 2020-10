Lukas Nmecha monte en puissance avec Anderlecht: "Mais il peut faire mieux encore"

Comme Percy Tau, Lukas Nmecha semble doucement trouver ses repères avec le Sporting d'Anderlecht. Mais Vincent Kompany en est persuadé, on n'a encore vu qu'une partie du potentiel de l'international allemand sur les pelouses de Pro League.

Double buteur vendredi soir à Courtrai, Lukas Nmecha semble doucement trouver ses marques au coeur de la ligne offensive du Sporting d'Anderlecht. Il célébrait sur la pelouse du Stade des Eperons d'Or sa sixième titularisation consécutive et il a inscrit ses troisième et quatrième buts de la saison.

11 matchs, 9 buts

Et si on y ajoute les cinq buts inscrits avec les U21 allemands, ça pousse le bilan de l'attaquant du Sporting à neuf buts en onze matchs depuis l'ouverture de l'exercice 2020-2021. Un bilan plus que convenable pour le jeune attaquant du Sporting.

Mais Vincent Kompany en attend encore plus du joueur prêté par Manchester City. Comme il l'a dit vendredi soir, après la victoire à Courtrai. "Il a fait un match correct au service de l'équipe. Mais ce n'était pas son meilleur match et il le dit lui-même. Il a inscrit deux buts, mais il est capable de plus encore", insiste le coach du Sporting.

Un attaquant complet

Et si Vincent Kompany est exigeant avec Lukas Nmecha, c'est avant tout parce qu'il croit énormément en lui. "C'est un attaquant complet avec le potentiel pour viser plus haut. Je veux être vigilant. Je ne veux pas mettre un joueur sur un piédestal. Je sais que s'il montre tout le talent que je lui connais, ça sera clair pour tout le monde."

Une certaine complicité semble en tout cas doucement se construire entre Lukas Nmecha et Percy Tau (lui aussi auteur de son quatrième but de la saison vendredi) et qui partagent désormais le statut de meilleur buteur anderlechtois de la saison.