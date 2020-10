Daniel Munoz s'impose dans la défense de Genk: "Tout va plus vite en Belgique"

Ce lundi soir le KRC Genk va retrouver La Gantoise en championnat, une rencontre que Daniel Munoz ne va bien évidemment pas manquer.

Faniel Munoz est arrivé en Belgique cet été: "Je pense que je peux être content, même si cela aurait pu être meilleur", a confié Munoz dans Het Belang Van Limburg. "C'était une étape importante. Je pense que le niveau en Belgique est plus élevé qu'en Colombie. Le tempo est plus rapide, tout va plus vite. Je joue contre des joueurs rapides lors de chaque rencontre. On ne peut pas souffler".

Munoz sait qu'il peut devenir encore meilleur: "Je suis heureux d'avoir passé ce cap en Europe. J'ai joué au milieu et dans deux places différentes dans la défense. Maintenant, je suis content de me concentrer sur ma place à droite dans la défense à trois. cette position convient à mes qualités".

Le nouveau système de jeu ne peut que lui plaire: "Je suis heureux que le coach utilise le 3-4-3 comme nouvelle tactique. Tout le monde est enthousiaste et il y a un nouvel élan, un nouvel esprit dans l'équipe. Je suis aussi content de former un trio avec Cuesta et Lucumi, cela nous aide au niveau de la communication. Tout va maintenant aller pour le mieux dans les prochaines semaines".