De Jong se félicite de la venue de Ronald Koeman: "Il me dit clairement ce qu'il attend de moi"

Malgré la défaite des Catalans dans le Clasico, Frenkie De Jong se félicite de la venue de son compatriote sur le banc du FC Barcelone.

Arrivé à Barcelone à l’été 2019, Frenkie De Jong a déjà connu trois coaches au sein de ce club. Après Ernesto Valverde et Quique Setién, il évolue désormais sous les ordres de Ronald Koeman. Sans surprise, c’est avec ce dernier qu’il se sent le plus à l’aise. Dans une interview accordée au site de l’UEFA, il a affirmé que le courant passe à merveille avec son ancien sélectionneur chez les Oranje.

"Je pense que la communication entre nous, entre l’entraîneur et moi, est vraiment bonne. Et il dit clairement ce qu’il attend de moi à ce poste, et je pense que tout est vraiment clair », s’est-il réjoui. "La vie à Barcelone est vraiment confortable. C’est vraiment bien parce que le climat est vraiment bon, meilleur qu’en Hollande. Nous avons la plage, nous avons les montagnes et les gens sont sympathiques avec moi", a-t-il assuré.