Coronavirus: des mesures renforcées en Flandres, quid du football pro?

Ce mardi, la Flandres a annoncé de nouvelles mesures suite au pic d'épidémie du Coronavirus.

La Flandre serre la vis. Ce mardi, le gouvernement flamand a annoncé que beaucoup de choses allaient changer, mais ici nous n'allons parler que du sport et di football en particulier.

Pour les clubs pros: rien ne change. Ils sont en effet encore et toujours autorisés à s'entraîner et à disputer les rencontres. Par contre, pour les clubs amateurs, c'est pour le moment terminé puisque les entraînements et les matches, même amicaux, des équipes A et des jeunes de plus de 12 ans sont annulés.

Il s'agit là d'une certaine harmonisation par rapport aux autres régions.