Le KV Malines souffle un peu : pas de nouveau cas de Covid-19, match à Bruges en suspens

Bonne nouvelle Derrière les Casernes : aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté lors des tests du week-end. Les 10 joueurs infectés restent cependant en quarantaine et un nouveau test sera effectué ce mercredi : des résultats dépendra le maintien ou non du match opposant le FC Bruges au KV Malines, samedi prochain.

Si moins de 7 joueurs sont encore positifs, le match devrait bien avoir lieu.

Na de hertest van maandag: geen nieuwe positieve testen bij de A-kern of medewerkers.



🔟spelers blijven wel in quarantaine.



Een nieuwe test woensdag geeft uitsluitsel of er zaterdag tegen @ClubBrugge gespeeld kan worden.



