Jackson Muleka absent plusieurs semaines

On en sait plus sur la blessure de Muleka, absent de dernière minute du côté du Standard pour le match de jeudi.

Après l'absence confirmée du Congolais pour le déplacement à Lisbonne, le Standard vient de révéler la durée d'absence de son attaquant.

Une tuile pour les Rouches qui devront se passer des services de leur avant pour une durée estimée entre quatre et six semaines. Jackson Muleka souffre d'une déchirure aux ischios (ischio-jambiers droit), il avait joué près de 70 minutes à Saint-Trond ce dimanche et avait dû céder sa place.

Le Standard devra donc faire sans l'attaquant de 21 ans contre Benfica, mais également pour les rencontres à venir.