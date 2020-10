🎥 Trois candidats et deux candidates pour le but du mois à Anderlecht

U21, équipe A masculine et équipe A féminine: trois équipes représentées et cinq candidat(e)s pour le but du mois à Anderlecht.

Si l'équipe fanion du Sporting d'Anderlecht cherche encore son rythme de croisière, les troupes de Patrick Wachel et celles de Craig Bellamy l'ont déjà trouvé. L'équipe féminine du Sporting domine la Super League avec cinq victoires en autant de matchs, les U21 sont eux, virtuels leaders et toujours invaincus (trois victoires, deux partages). Ce n'est donc pas étonnant de retrouver dans le top-buts du mois des réalisations venues des équipes Espoirs et féminine du RSCA.

Jarne Teulings et Mariam Toloba pour l'équipe féminine

Les championnes de Belgique en titre, principales candidates à leur propre succession, n'ont joué que trois rencontres de championnat en octobre. Mais elles ont inscrit 19 buts. Logique donc, qu'on retrouve deux Bruxelloises dans le top 5 des buts du mois. Les frappes de Jarne Teulings contre Alost et de Mariam Toloba sont en course pour le trophée du but du mois.

La Madjer d'Antoine Colassin

Et si ce top 5 sera clôturé par deux joueurs de l'équipe A, Antoine Colassin y trouve lui aussi sa place. Buteur à trois reprises en quatre matchs la saison dernière en Pro League, le jeune attaquant namurois n'a plus voie au chapitre avec l'équipe de Vincent Kompany depuis quelques semaines. Il compense en grattant du temps de jeu en U21. Comme le confirme cette superbe Madjer, qui a permis aux Espoirs du Sporting de dompter OHL, lundi dernier.

Yari Verschaeren et Percy Tau pour compléter le panorama

Arrivé en prêt cet été, Percy Tau commence à trouver ses marques au Lotto Park. Il avait inscrit deux buts au cours de ses sept premiers matchs anderlechtois, il a fait aussi bien lors de ses deux dernières sorties. À l'image du but inscrit à Courtrai, qui avait permis aux Kerels de faire le break. Résultat: avec quatre buts, le Sud-Africain partage, avec Lukas Nmecha, le statut de meilleur buteur de la saison du Sporting.

Yari Verschaeren n'a pas encore connu autant de réussite, mais le jeune milieu de terrain du Sporting retrouve doucement des couleurs. Ces trois dernières titularisations sont d'ailleurs là pour en témoigner. Tout comme le but inscrit contre OHL, le deuxième de la saison du Diable Rouge.