Aaron Leya Iseka en passe de faire son retour en Ligue 1

Descendu en Ligue 2 avec Toulouse à l'issue de la saison dernière, l'ancien Anderlechtois va rejoindre un pensionnaire de Ligue 1 durant les prochaines heures.

Aaron Leya Iseka va rejoindre Metz qui était en quête d'un attaquant depuis la grave blessure d'Ibrahima Niane, comme l'affirme L'Équipe. La rupture du ligament croisé antérieur du genou droit du meilleur buteur du club (six buts en six matchs) a poussé les dirigeants du club mosellan à enrôler un joker pour pallier l'absence pour au moins six mois du Sénégalais.

Et c'est Aaron Leya Iseka (22 ans) qui est l'heureux élu. L'entraîneur Frédéric Antonetti désirait un attaquant de rupture et habitué à la Ligue 1. Toulouse et Metz sont tombés d'accord, mercredi soir, sur les modalités d'un prêt, toujours selon le média français.

Le Belge est même attendu ce jeudi à Metz pour la visite médicale en vue d'être qualifié pour le déplacement à Nîmes dimanche. Arrivé au TFC en 2018 après un bon pasage à Zulte Waregem (9 buts en 32 matchs), l'ancien Mauve voit se présenter une nouvelle chance de lancer sa carrière en Ligue 1.