Ivan Leko, un inconditionnel du Special One: "L'un des trois meilleurs coachs du 21e siècle"

S'il espère bien lui jouer un mauvais tour, jeudi soir, en Europa League, Ivan Leko ne cache pas son admiration pour José Mourinho.

Ivan Leko va rencontrer un homme pour qui il a énormément de respect, jeudi soir. "Pour moi, José Mourinho fait partie des trois meilleurs coachs du 21e siècke, avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Ils ont changé le jeu et Mourinho a montré qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions avec des plus petits clubs comme Porto", lance le coach de l'Antwerp.

Et ça témoigne d'un profond respect du Croate. "Qui suis-je pour parler de José Mourinho? Quand il gagnait la Ligue des Champions, j'étais devant ma télévision à attendre que ses matchs commencent. Il a gagné plus de trophées que certains n'ont joué de matchs en Coupe d'Europe", ajoute-t-il.

Mais ce respect et cette admiration n'empêchent pas Ivan Leko d'espérer un bon résultat de ses troupes, jeudi soir, contre Tottenham. "Nous avons peut-être une chance sur dix de gagner cette rencontre, mais nous allons tout faire pour saisir cette chance. Sera-ce suffisant? On le saura ce soir."