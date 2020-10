Moise Kean entre déjà dans l'histoire du PSG

Pour sa première en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant italien a inscrit un doublé décisif sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir (2-0) ce mercredi soir.

Moise Kean est devenu le premier joueur à marquer deux fois avec le PSG pour sa première en Ligue des champions. De plus, le joueur prêté par Everton âgé de 20 ans et 243 jours, est aussi devenu le joueur le plus jeune à marquer un doublé avec le club de la capitale.

Après son doublé contre Dijon (4-0) de vendredi dernier en Ligue 1, l'Italien entre dans l'histoire du club de la capitale.