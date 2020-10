Simon Mignolet: "La bonne nouvelle, c'est que le Zénith a 0 sur 6"

Simon Mignolet a encore été décisif avec Bruges ce mercredi en Ligue des champions. Le Diable Rouge est satisfait de la rencontre des siens sur plusieurs points.

"Je trouve que notre seconde période a été meilleure", a déclaré Simon Mignolet en conférence de presse. "Je pense que nous avons eu les meilleures occasions. Quand on regarde, ce 4/6 n'est pas si mauvais. Lors du tirage j'ai dit que cela se jouerait jusqu'à la dernière journée. Après deux rencontres on peut voir qu'il y a de fortes chances que cela arrive".

"Le fait que le Zenith soit bloqué avec un 0/6 est une bonne nouvelle. C'est à notre avantage dans la course à la troisième place, même si nous ne devons pas regarder derrière nous. Cependant, après deux matches il ne faut pas tirer des conclusions. Tout peut encore changer selon les résultats de la prochaine semaine".

"De notre côté, nous recevrons Dortmund, l'équipe la plus forte du groupe. Ce sera difficile et nous savons à quoi nous attendre. Nous connaissons les joueurs de cette équipe. Je m'attends à une soirée difficile, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devrons jouer notre jeu et croire en nous-mêmes."