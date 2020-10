🎥 Le (splendide) premier but de Mickael Tirpan en Turquie

Mickaël Tirpan n'avait pas encore trouvé le chemin du but en Turquie, il y a mis les formes pour sa première.

Voilà moins d'un an que Mickaël Tirpan a quitté la Belgique pour la Turquie. Et si la crise sanitaire l'a coupé dans son élan en fin de saison dernière, l'ancien défenseur central de Mouscron, d'Eupen et de Lokeren, notamment, a tout de même su s'imposer dans le onze de base de Kasimpasa, où il était titulaire systématique la saison dernière et où il enchaînait ce soir sa troisième titularisation consécutive.

Et pour son 19e match avec le maillot du club stambouliote, Mickaël Tirpan a débloqué son compteur. Le Bruxellois a ouvert le score après huit minutes de jeu à Trabzonspor, d'une splendide frappe à distance. Et si Kasimpasa a ensuite encaissé trois buts en quinze minutes, Mickaël Tirpan et ses coéquipiers ont redressé la barre pour finalement s'imposer grâce à un but de Bengali-Fode Koita dans les arrêts de jeu.

Un succès qui permet à Kasimpasa de s'installer à la quatrième place du championnat turc, avec cinq points de retard sur le leader, Alanyaspor.