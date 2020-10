La fierté d'Ivan Leko: "On a été top dans tous les compartiments"

L'Antwerp d'Ivan Leko a réalisé l'exploit contre le Tottenham de José Mourinho et le Croate est forcément aux anges.

"Je ne suis pas seulement satisfait du résultat, mais aussi de la manière", se réjouissait Ivan Leko après la victoire des siens contre Tottenham, jeudi soir. "Nous avons battu l'un des favoris de l'Europa League, un outsider pour le titre en Premier League. Et on était plus proche du 2 ou du 3-0 que du 1-1."

Et l'Antwerp a séduit dans tous les compartiments du jeu. "Tout le monde était au top. Il le fallait pour espérer l'exploit. Parce que sur tous les plans: joueurs, encadrement, entraîneurs... ils sont meilleurs que nous. Mais les grands ne gagnent pas toujours en football. José Mourinho a fait quatre changements. Je pense qu'il n'avait jamais fait ça."

Et le Portugais est allé féliciter chaleureusement son opposant à l'issue du match. "Je suis super content, mais pas parce que j'ai gagné. Ce n'était pas Leko contre Mourinho. C'était l'Antwerp contre Tottenham. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance d'affronter une de ses équipes. C'est l'un des plus grands coachs du 21e siècle. Les entraîneurs de ma génération ont beaucoup appris de lui."