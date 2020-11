Anderlecht a encore du travail, mais peut au moins travailler dans le calme

Trois points et c'est tout ? Voilà une expression qu'on avait perdu l'habitude d'utiliser à Anderlecht, où les fins de matchs devenaient un vrai problème dès que la situation se compliquait. La victoire contre l'Antwerp amène au moins une satisfaction ...

Le RSC Anderlecht était à la recherche d'une prestation référence face à une équipe du top et la réception de l'Antwerp était l'occasion tant attendue ... mais laissera finalement un drôle de sentiment : oui, Vincent Kompany et ses hommes ont pris les trois points et fait preuve d'une belle solidité derrière. Mais parler de match référence avec moins de 30% de possession de balle, soit le total le plus faible depuis 2017 et le match de Ligue des Champions face au Bayern Munich (à 10 dès la 10e minute de jeu), est un peu compliqué.

Un drôle de match

On le sait, Vincent Kompany érige la possession de balle en religion et même après la rencontre, il l'affirmait : l'objectif n'était pas de laisser volontairement le ballon à un Antwerp qui a parfois paru bien embêté de l'avoir. On aurait pourtant pu comprendre la tactique ... même si un tel cynisme à domicile rappelle un peu l'époque Weiler, si décriée.

Si l'Antwerp a pu déployer son jeu, c'est en partie parce que le pressing anderlechtois paraissait bien timide, voire inexistant par moments. Et face à un adversaire dont l'atout offensif n°1, Dieumerci Mbokani, a sorti l'un de ses plus mauvais matchs, il aura tout de même fallu un excellent Van Crombrugge pour ne pas se retrouver mené.

Au rayon des bonnes nouvelles, il y a cependant la paire Miazga - Delcroix, qui a paru sereine, et la performance encourageante de Kemar Lawrence ; il y a l'omniprésence de Percy Tau devant, qui se trouve de mieux en mieux avec Lukas Nmecha. Malheureusement, la prestation indigente du duo Amuzu-Bundu force Kompany à espérer que Paul Mukairu confirme ses belles dispositions.

Si le RSCA commence à avoir la maturité et le pragmatisme nécessaires pour gagner ce genre de matchs, Vincent Kompany s'est au moins offert un sacré luxe pour l'avenir : celui de pouvoir travailler sereinement, en faisant des résultats en attendant que le jeu vienne. Mais du travail, il y en a encore à fournir, ne nous y trompons pas ...