Birger Verstraete amer : "Une défaite imméritée"

Faris Harouna reçu un peu de repos, ce qui a permis à Birger Verstraete de débuter la rencontre à Anderlecht. Un match solide, mais insuffisant.

Birger Verstraete a fait ... du Birger Verstraete : un match de chien de la casse, à caresser les mollets de ses opposants directs. Mais l'Antwerp a dû chasser le ballon moins que prévu, Anderlecht leur laissant la balle. "Nous étions bons défensivement, sauf une fois. On a hésité entre Zulj et Lokonga, et ce dernier a donc pu avancer 50 mètres", regrette Verstraete.

"C'est comme ça que vous perdez un match de manière stupide. C'est vraiment une défaite amère", ajoute le joueur prêté par Cologne. "Offensivement, nous n'avons pas été assez affûtés devant, nos dernières passes n'étaient pas bonnes. Mais cette défaite était évitable et imméritée".