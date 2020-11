Roman Yaremchuk après son triplé : "Notre place est dans le top 4"

La Gantoise a étrillé Waasland-Beveren ce dimanche soir au Freethiel (1-4). Roman Yaremchuk a d'ailleurs planté un triplé en quinze minutes durant la première période.

"Ce coup du chapeau est important pour moi et pour tout le club, car nous savons tous dans quelle situation nous nous trouvons", a déclaré Roman Yaremchuk. "Marquer des buts est mon travail, je veux en planter de plus en plus. Après le match, j'ai reçu le ballon, un moment agréable", a souligné l'Ukrainien.

"Ecoutez, le championnat est juste très important pour nous, parce que notre place est dans le top 4. Nous sommes une équipe solide. Nous pouvons être satisfaits de notre performance de ce soir, mais le prochain match est également très important pour nous. Notre équipe est composée de gars ambitieux, qui veulent montrer leurs qualités en Europe aussi", a expliqué l'attaquant qui s'apprête à croiser le fer avec l'Étoile Rouge de Belgrade.

Après quoi Roman Yaremchuk a également couvert son capitaine d'éloges. "Vadis lui-même sait combien il est important pour l'équipe. Avec ou sans lui, nous sommes deux équipes différentes. Tout le monde est heureux de le retrouver".