Wim De Decker satisfait de la performance de Gand: "Beaucoup de choses vues là où nous nous entraînons"

La première mi-temps était un festival offensif pour Gand. Yaremchuk and co ont montré leur potentiel au Freethiel, au grand plaisir de Wim De Decker.

Après quatre défaites consécutives, La Gantoise a quitté le terrain avec les trois points dimanche soir. Bien que les présages étaient loin d'être favorables. De Decker devait encore bricoler son onze de départ. "C'était une grosse surprise, même si vous savez que quelque chose comme ça peut arriver en ces temps. Mais les plans que j'ai faits pourraient être abandonnés, c'est un fait", admet De Decker. "Les remplaçants ont très bien fonctionné. Le fait qu'ils soient rentrés dans le match si rapidement me rend fier en tant qu'entraîneur."

"Owusu et Odjidja ? Je pense que tout le monde voit qu'ils fournissent de la qualité. Mais nous sommes plus que ces deux joueurs. Ce soir, j'ai vu beaucoup de choses que nous avons entraînées dur ces dernières semaines. En seconde période, nous avons un peu levé le pied: cela ne devrait pas être autorisé, mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus illogique", déclare De Decker.

En tout cas, la victoire des Buffalos était la bienvenue après quelques semaines difficiles. Après la victoire contre Beerschot, le train semblait être parti, ce qui n'était pas le cas. "C'est un coup de pouce de toute façon, mais nous ne devrions certainement pas prendre ça pour acquis. Essayons de mettre fin à une petite série maintenant. Après tout, les matchs se succèdent à un rythme rapide." Ce jeudi, Gand se rendra au Red Star et Anderlecht débarquera dimanche à la Ghelamco Arena.