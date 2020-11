Victoire spectaculaire du Real, City se la joue tranquille, l'OM est la risée de l'Europe

Fin de la première partie de la troisième journée de la Ligue des champions ce mardi avec beaucoup de buts et un Real qui a puisé dans ses réserves pour prendre les trois points.

Le Real Madrid était dos au mur et ce mardi les joueurs de Zinedine Zidane, avec Eden Hazard et Courtois au coup d'envoi, ont eu toutes les peines du monde pour battre l'Inter, qui ne pouvait pas compter sur Romelu Lukaku. Les buteurs madrilènes sont Benzema, Ramos et Rodrygo. Perisic a lui marqué un des deux buts de l'Inter.

Manchester City de son côté continue son petit bonhomme de chemin. Les coéquipiers de De Bruyne, titulaire, se sont imposés contre l'Olympiakos sur le score de 3-0, avec des réalisation de Ferran Torres, Gabriel Jesus et Cancelo.

Marseille n'en voulait pas, mais les supporters phocéens devront faire avec. Les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés sur la pelouse de Porto pour leur 12ème défaite de suite en Ligue des Champions. Rapidement menés, les hommes de Villas Boas ont eu un penalty que Payet a envoyé dans l'espace. Au final, le score est lourd: 3-0 pour les hommes de Conceiçao.